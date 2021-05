“Quiero que promocione mi pyme”: Pedro Pascal causó revuelo tras doble entrevista en TV

La popularidad de Pedro Pascal sigue en ascenso y ahora es el embajador de una marca. El actor chileno-estadounidense, quien sigue en el país, concedió una doble entrevista televisiva en la que habló de sus proyectos y su nueva incursión comercial.

El protagonista de The Mandalorian ahora es el rostro del conocido vino Casillero del Diablo. A partir de este lanzamiento, Chilevisión y Canal 13 conversaron con la estrella en profundidad.

“Tendría una fantasía de hacer algo con mi hermana Lux acá en Chile. Algo de teatro, algo de cine. Algo así. No sé quién será el director. Posiblemente yo”, reveló Pascal a la periodista Macarena Pizarro.

También habló de sus recuerdos en Chile: “Estar en Quintero, en la playa de los enamorados. En Cachagua, en los 80. Un caballo me tiró y me quebré la muñeca. Mi papá no me creyó y me puso una caja o algo así. Te tienes que caer de cabeza para que te ponga atención”.

Además, envió un mensaje a sus seguidores devotos: “Es muy rico. Me gusta mucho, que sigan queriéndome, por favor”.

En tanto, en palabras a María Jesús Muñoz de Canal 13, habló de cómo comenzó su carrera. “Quería ser actor, muy temprano en la vida. Empezó como fantasía. Vivir y actuar y poder vivir era el sueño. Y ahora mira qué pasó. Cagué, pero eso no se puede decir”, afirmó entre risas.

Y lo siguen queriendo…

Luego de emitidas las entrevistas en la TV, los usuarios de redes sociales volcaron todo su amor hacia Pedro Pascal, como suele suceder cada vez que el actor realiza alguna acción.

De hecho, tras conocerse su salto comercial, no faltaron quienes le pidieron que fuera embajador de sus pymes. Otros dijeron lo de siempre: que les alegró el día verlo en la televisión. Y que siga en Chile, también.

WEON MI TWIT SALIO EN LA NOTA DE PEDRO PASCAL QUE HIZO CHV CSM FEELING FAMOUS AFFFF🤙🤙🤙🤙🤙🤙 https://t.co/yWVmblmiG0 — Lucía (@_luluciernaga7) May 28, 2021

wn pedro pascal está en el chv, y dijo que estaba muy feliz que lo quisiéramos y que no lo dejáramos de querer😭💜 pic.twitter.com/ho9NDEkTJY — ⁷ɴoeмί 🦭|🧈 (@3uphori4aa) May 28, 2021

Estaba viendo chv, cuando salio Pedro Pascal mi papá quiso cambiarla y yo tipo: pic.twitter.com/DJckgV7pGG — jo's (@fuIImoozn) May 28, 2021

Pedro pascal literalmente aplicando la gran frase entre mas edad mejor es el vino pic.twitter.com/qCEJ1rPZdP — cami ۞४ (@crowholmes) May 28, 2021

gracias por la serotonina Pedro Pascal

ahora iré a terminar el informe pic.twitter.com/qSQ3XIidYI — Gery (@geryacdc) May 28, 2021

Terminar el día viendo las entrevista de #PedroPascal ufff 💖💖💖 — Natalia (@Nata_Chapero) May 28, 2021

me gusta porque sigo un par de cuentas que aman a Pedro Pascal y a veces retuitean cosas y me hace bien saber de su vida de vez en cuando sobre todo cuando lee un fragmento de Romeo y Julieta te amo Pedro Pascal ojalá siempre seas feliz — jaz (@jazgarcha_) May 28, 2021