“One Vision”: Brian May se sometió a cirugía en el ojo y reveló detalles sobre este procedimiento

En 1985, Queen lanzó la canción “One Vision”, que formó parte de su disco “A Kind of Magic”. Desde entonces, siempre abrían sus conciertos con este tema, debido a la euforia que producía en los primeros inicios.

Medio en broma, medio en serio, el guitarrista Brian May citó el título esta canción para hablar de la intervención quirúrgica en su ojo izquierdo, la que dio a conocer a través de sus redes sociales

“Todo preparado y esperando… una pequeña cirugía ocular. Estoy en buenas manos. No hay necesidad de preocuparse. Todo en un día de trabajo… realmente debería mejorar mi concentración y mi visión estereoscópica”, publicó el músico de Queen en Instagram, junto con la frase a piece o’ cake, modismo británico utilizado para hablar de los procesos rápidos, fáciles y sencillos.

Más tarde, subió otra fotografía, ya con el parche en el ojo. “¡Todo listo! Realmente no sentí nada. Todo se hizo con anestesia local y un poco de sedación, así que estuve consciente durante todo el proceso y me fascinó este increíble procedimiento. Sólo unos 20 minutos”, contó May.

También agradeció a su cirujano y a su anestesista, “y a todas las personas encantadoras de la London Clinic que me han atendido con tanta amabilidad”.

El astrofísico de profesión ha tenido distintos problemas de salud en los últimos años, que van desde un ataque cardíaco, pasando por una hemorragia estomacal, hasta el covid-19, aunque el guitarrista no se percató de esta enfermedad hasta después de padecer sus consecuencias.