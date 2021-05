“Es como el yo de antes”: Jean-Philippe Cretton compartió su nuevo look en las redes

Jean-Philippe Cretton suele usar de manera frecuente su cuenta de Instagram para mantener a sus fieles seguidores al tanto de ciertos momento en su día a día, mostrado la previa y el post de Yo Soy, programa en el que es animador, y otros aspectos más privados de su vida.

Esta vez se mostró junto a su peluquero John Pérez donde ambos bromean y el estilista le dice: “Oye Jean, estás un poco chascón, amigo. Podríamos cortar un poquito”.

“Ya, cortemos altiro”, respondió Cretton, y de este modo accedió a realizar un radical cambio de look.

Una vez realizado el cambio de look, Jean no tardó en mostrar el resultado apareciendo con una peluca rubia y larga. “Este es el resultado final, muchas gracias John. Me encantó, es como el yo de antes“, bromeó el también periodista. “Si la gente quiere que le crezca el pelo rápido, que me llame”, agregó su peluquero a la divertida situación.