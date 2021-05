Cecilia Gutiérrez y su embarazo: “Fui al doctor pensando que era una menopausia prematura”

La noche del lunes, a través del programa Zona de Estrellas del canal Zona Latina, Cecilia Gutiérrez reveló quizás su más grande “exclusiva”: tiene 17 semanas de embarazo.

Sin embargo, la periodista se enteró de una forma muy particular. “No fue un embarazo planificado, para nada. Además que yo tengo 41 años. Tenía medio descartado el tema de la maternidad, nunca fue algo importante de realización femenina”, contó Gutiérrez en conversación con LUN.

Luego relató que conoció su estado en un control de rutina. “Hace un mes sólo había sentido un malestar extraño entrenando, porque yo hago crossfit casi todos los días. Fui al doctor pensando que era una menopausia prematura. Me hicieron una ecografía y a los minutos me dicen ‘usted está embarazada’“, reveló.

La periodista señaló que previamente tuvo sensación de hambre, sueño y ganas de comer dulces, lo que atribuyó a su reciente mudanza y la ansiedad de la pandemia del covid-19.

“El doctor me dijo que no era un embarazo riesgoso porque la edad no tiene nada que ver y que tenía buen estado físico. Yo me he sentido impecable”, puntualizó.