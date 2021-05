“No, no me la he comido”: La ingeniosa respuesta de Izkia Siches a la duda sobre su hija cuando fue a votar

Múltiples figuras públicas fueron las que se acercaron hasta sus respectivos locales de votación, durante la primera jornada electoral de este sábado 15 de mayo, y entre ellas estuvo la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien por primera vez se exponía a los medios de comunicación luego de haber dado a luz a su hija hace unas semanas.

Así, aunque recibió muchas consultas sobre las elecciones, los cuidados sanitarios que hay que tener por estar en medio de la pandemia del covid-19, y los miles de contagiados que se registraron durante las últimas horas, también tuvo que responder una consulta que fue considerada como machista por los usuarios de redes sociales, ya que una de las periodistas del lugar le preguntó “¿dónde dejó la guagua?”.

Y si bien en ese momento dio una respuesta, luego con más calma y ya en su casa, se tomó una de sus ya famosas selfies dando leche a su hija respondiendo con un ingenioso mensaje por su cuenta en la red social Instagram.

“Para la periodista que preguntaba donde dejé la wawa??? No, no me la he comido, la dejé con su padre. Al llegar la bendición ya estaba mudada y había tomado su leche. Excelente servicio“, fue la respuesta que se viralizó rápidamente y que fue aplaudida por muchos.

Revisa aquí la publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Izkia Siches (@izkias)