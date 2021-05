Lo trataron de “boomer”: Claudio Narea desató críticas en Twitter tras comentar las elecciones

Claudio Narea, exintegrante de Los Prisioneros, despertó polémicas en redes sociales tras sus polémicos dichos en Twitter acerca de las elecciones que se desarrollaron durante este fin de semana.

“La generación que se llena la cabeza de trap y reggaetón ni se interesó“, sostuvo el músico a través de la red social.

— Claudio Narea (@claudionarea) May 16, 2021

Ante esto, cientos de usuarios en redes sociales emitieron una serie de comentarios. Si bien algunos lo apoyaron, otros acusaron que la música no tiene relación con la votación de los jóvenes, otros simplemente decidieron catalogarlo como baby boomer, la forma moderna de catalogar a los más viejos.

Revisa aquí los comentarios:

Soy de la generación. Evidentemente no todos somos iguales. Ayer fui a dejar mi voto, y en la pasada elección fui apoderada de mesa por el apruebo, no incluya a todos en el mismo saco. Es la mayoría, pero no toda. Soy de la generación de trap y reggaetón también.

— Camila Estrada (@Cami_EstradaC) May 16, 2021