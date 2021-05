“Los cambios culturales ocurren”: Director de animación de Disney respondió así a las críticas a Blancanieves

Asegurando que “los cambios culturales ocurren“, uno de los directores de animación de Disney, y encargado de uno de los tantos parques temáticos que tiene la empresa en el mundo, Jim Shull, se refirió a la polémica que se ha tomado las redes sociales sobre el beso que le dio el príncipe a Blancanieves.

A través de varios mensajes en su cuenta en la red social Twitter, Shull destacó que aunque a la gente ahora no le guste el cuento, el equipo recreación hizo “un trabajo espectacular” en la recreación de la obra en los parques.

Allowing for the fact that cultural changes occur over decades it must be acknowledged that in the context of the tale on which the film is based that the ride is accurate. People are of course allowed to dislike the story but the Imagineering team did a spectacular job! #Disney pic.twitter.com/3aXFkNvHv4

— Jim Shull (@JimShull) May 5, 2021