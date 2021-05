Benjamín Vicuña publicó emotiva foto recordando una vez más a su fallecida hija Blanca

Para Benjamín Vicuña y su ex pareja, Carolina Ardohaín, más conocida como “Pampita”, el día 8 de cada mes significa algo especial, debido a que fue el 8 de septiembre de 2012, cuando falleció Blanca, la hija que la pareja tuvo durante sus años de matrimonio.

Durante este frío sábado de otoño el actor nacional compartió una imagen a través de sus redes sociales tal como lo hace cada día 8, conmemorando a Blanca que murió tras un viaje familiar a México por una extraña infección.

En la postal, se aprecia un ramo de flores blancas, sin ningún texto. El sobrio post se diferencia con el del año pasado, en donde Vicuña escribió un sentido mensaje.

“Qué tiempos difíciles, mi niña. Pero a pesar del miedo y la tragedia, la vida se cuela por las ventanas y el amor renace. No hay apuro, mi amor. Solo te cuento como padre pequeñas revelaciones que de seguro ya entendiste. Te amo con mi alma rota que renace cada día y que vuela por las noches a tu lado. Mi pequeña libertad”, publicó el artista en ese entonces, refiriéndose a su hija, quien este 2021 cumpliría 15 años.

¿La crisis de Benjamín?

Recientemente han comenzado a circular rumores respecto al matrimonio del actor con “China” Suárez. Y es que, aparentemente, la mediática pareja estaría pasando por una crisis matrimonial.

Se dice que la separación física ocasionada por la pandemia mundial y por las grabaciones de la serie “Demente”, que han mantenido muy ocupado a Vicuña, serían los motivos de un posible quiebre.

La periodista de espectáculos de América TV, Paula Varela, comentó en la última edición de su programa, Intrusos, que una fuente confiable le confirmó de manera extraoficial la separación del matrimonio.

“Me confirman la separación. Te juro que lo pregunté pensando que me iban a decir que no, y me dicen ‘sí, están separados’. Ahora estoy repreguntando”, dijo la panelista.