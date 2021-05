“Abrazando al más mejor”: María José Quintanilla juega al misterio con la identidad de su pareja

La cantante nacional y presentadora de televisión, María José Quintanilla, captó la atención de internet luego de subir una historia a su cuenta de Instagram en la que aparece abrazando a un hombre que, aparentemente, sería su pareja.

“En el día del kinesiólogo. Abrazando al más mejor. Y el más guapo”, dice la leyenda que acompaña a la fotografía que la artista compartió para sus más de un millón de seguidores, en donde no se puede distinguir el rostro del enigmático personaje.

La manera misteriosa que la animadora de Got Talent Chile utiliza para referirse a su relación se debe a que prefiere no exponerla.

“Que una persona confirme si está en pareja no quiere decir que abra las ventanas a su vida privada”, comentó hace unos meses en una entrevista.

En el pasado, la artista fue consultada por su relación. En el programa Sigamos de Largo de Canal 13, María José fue preguntada, por Maly Jorquiera y Fran García-Huidobro acerca de si le interesaba ser mamá.

“No lo he pensado. No he tenido todavía el bichito de la maternidad… pero uno nunca sabe, porque mi hermana siempre me dice que el destino a veces está preparado. ‘Mejor entrégate a la vida nomás’, me dijo. ‘Si lo que pasé, tiene que pasar’”, comentó en esa ocasión.

Puedes revisar la enigmática foto a continuación: