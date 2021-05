Así reaccionaron Pancha Merino y Berta Lasala luego que Pamela Díaz tratara de “feítas” a integrantes de “Milf”

Las actrices Berta Lasala y Francisca Merino respondieron a los polémicos dichos de la animadora Pamela Diaz, donde usó su tribuna en Me Late Prime para descalificar a sus colegas.

Según “La Fiera”, tanto Claudia Conserva como Lasala y Merino, todas integrantes de Milf, “están muy feítas. Antes estaban minas. Ahora están como alejadas de la mano de Dios“, opinó Díaz.

En su particular estilo, Pancha Merino le contestó a la modelo con dureza: “La Pamela Diaz tiene como 10 años menos que nosotras. A nuestra edad va a estar destruida“.

Esto se dio en el contexto del nuevo capítulo de Las Reinas de la Noche, programa online que surgió tras los 25 años de la teleserie Adrenalina. Todas estaban comentando una antigua fotografía de Alejandra Herrera, quien también es parte del programa junto a Aranzazú Yankovic, y estuvieran elogiando la belleza de su compañera Alejandra.

Fue en este contexto que la protagonista de la teleserie, señaló qué “yo creo que Pamela Diaz no pensaría los mismo… diría que estoy pa la cag… yo diría, porque escuché un comentario que había dicho de las Milf, ‘que las milf estaban feas’. Pero, ¿qué comentario es ese?”, cuestionó Herrera.

Acto seguido, Yankovic se sumó a la reflexión y sostuvo que “yo creo que es una cuestión súper profunda, porque yo creo que la gente no acepta el paso del tiempo y que son distintas etapas”. Además afirmó que “culturalmente es super feo. ¿A quién le importa tanto el otro?”.

La actriz se refirió también a que las nuevas generaciones no acostumbran a hacer este tipo de comentarios. “Mis sobrinos de 20 o 23 años no tienen esa relación con la gente como nosotros, con las capacidades diferentes o la orientación sexual, no tienen esos problemas. No tiene ese switch de cómo envejecen. Y perdón, pero a la Pamela Diaz la encuentro estupenda, pero ella evidentemente invierte una cantidad de tiempo, de dinero y de ganas que no todas queremos hacer“, puntualizó.

Finalmente, Berta Lasala prefirió no profundizar en la polémica. “No me voy a desgastar hablando del tema. Hay que aceptar a la gente con sus estilos distintos. Lo que para uno es arreglarse, para otros no lo es. Es un tema en el que no voy a entrar”, sentenció.