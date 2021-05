Izkia Siches fue dada de alta con su hija: “A la casita, ¡qué felicidad!”

Fue este jueves cuando la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, confirmó el nacimiento de su hija en redes sociales.

“Destruída pero feliz”, contó sobre las primeras horas junto a su bebé, Khala, quien llegó al mundo durante la noche.

Durante el transcurso del viernes, también contó a sus más de 142 mil seguidores en Instagram cómo fue su primer día de maternidad. “Segunda noche de Khala… hecha bolsa. Pasamos nuevamente de largo. La tranquila niña de día se transforma inesperadamente en la monstruito come leche. Aún no me baja la leche por lo que tengo cuatro gotas para ofrecerle a ese apetito insaciable. Esta parte no sale en las peliculas…”, escribió.

Al parecer, el parto no generó mayores complicaciones para Izkia y su hija. Así lo confirmó este sábado, asegurando que fueron dadas de alta del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

“¡De alta! A la casita, que felicidad”, expresó junto a una fotografía en la que muestra a la bebé durmiendo en una silla para niños en su auto.

Hay que señalar que Izkia detalló que Khala pesó 3.480 kilos en el momento de su nacimiento y midió 50 cms.