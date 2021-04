“Deberían perseguir la violencia, no el amor”: La carta de Patricia Espejo en defensa de los moteles

Durante los últimos días hizo noticia la detención de un grupo de 86 personas en un motel, acusadas de poner en peligro la salud pública por estar en el recinto durante las horas de cuarentena, pese a que la autoridad sanitaria ya había aclarado que podían funcionar mientras los pasajeros portaran sus respectivos permisos de traslado.

Este tema, y que justamente estos hoteles de paso no sean considerados como “servicio esencial”, motivó a la periodista Patricia Espejo a enviar una carta al diario El Mercurio, asegurando que Carabineros “deberían perseguir la violencia, no el amor“, y exponiendo los motivos por los cuales no debería prohibirse el funcionamiento de los moteles.

En la misiva, la periodista además de asegurar que el actuar de los funcionarios de la policía uniformada que detuvieron a los asistentes al motel de La Florida incurrieron en “una violación brutal a la intimidad“, señaló que la actividad sexual “me parece una necesidad absolutamente esencial”, agregando que “en especial cuando estamos en cuarentena y las familias se encuentran hacinadas en casas o departamentos donde, sencillamente, no se dan las condiciones para vivir una sexualidad tranquila, privada y enriquecedora”.

En tanto, también arremetió contra “el soplonaje”, situación que dijo “me hace recordar perversos y recientes sistemas de gobierno“.

Mientras que sobre el supuesto peligro para la salud pública, puntualizó que “una pareja ocupando una habitación respeta absolutamente el aforo, por lo tanto, no comprendo cuál es el riesgo sanitario“.

Revisa aquí la carta de la periodista: