“Vivo el sueño americano”: exintegrante de Karkú triunfa como peluquero en EE.UU.

Fue hace más de seis años cuando Nicolás Jequier se mudó a Los Ángeles en Estados Unidos. Antes de esa decisión había formado parte del elenco y banda de Karkú, serie juvenil de 2006, y luego pasó un año en Buenos Aires (Argentina) intentando sacar a flote su carrera musical.

Sin embargo, por mucho que intentó entrar a la industria, no logró lo que esperaba. Aún así regresó a Chile para juntar dinero y volver a la ciudad estadounidense, en donde fue alojado por la ex bailarina de Rojo, Bárbara Muñoz, y luego por diferentes hogares en los que durmió en sofás.

“Me enamoré de acá, así que empecé mis trámites para quedarme. Aquí me sentí en casa porque en Chile nunca pude conseguir buenos trabajos. Así que me vine con 500 lucas”, dijo el ex Six Pack, que ahora tiene 29 años y que se desempeñó como garzón y gogo dancer para juntar más dinero.

“Me vine de nuevo, empecé a tramitar visa de artista y sólo me dieron tres meses, entonces mi novio me dijo que nos casáramos y lo hicimos, seguimos juntos y así me pude quedar legalmente”, relató en entrevista con el diario Las Últimas Noticias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐀𝐒 The platinum (@nicolasjequier)

A pesar de su fallido intento de carrera en la música, Nicolás no perdió las esperanzas y buscó otro rubro al cual dedicarse. Acá conocí a Chris McMillan, peluquero que le hizo el corte de pelo a Jennifer Aniston en Friends y él me dijo que estudiara eso. Y para mi sorpresa me gustó”, dijo sobre su decisión de estudiar cosmetología en Santa Mónica College.

Desde ahí comenzó su camino al éxito como peluquero en Los Ángeles. “He podido triplicar mis precios. Los peluqueros aquí hacen mucho dinero porque esta ciudad es la industria del entretenimiento y moda”, contó.

“No quiero entrar en números, pero he podido viajar por 15 países, me pude comprar una casa de vacaciones acá que tengo en arriendo por Airbnb y un departamento en Chile que también tengo arrendado”, detalló y aseguró: “Siento que vivo el sueño americano”.

Aún así Nicolás recalca que todo lo que ha logrado ha sido “a punta de trabajo”. “Tuve que sacrificar alejarme de mi familia y trabajo seis días a la semana de pie. Sólo descanso el sábado pero a veces ni eso porque si me escribe una clienta pero le cobro el doble”, relató el joven que finalmente reveló que el secreto de su éxito está en las decoloraciones rubias.