Buscando huevitos y vestidos de conejo: así pasaron la Pascua algunos famosos chilenos

Como cada año, este domingo se celebró la Pascua de Resurrección, evento cristiano que conmemora la resurrección de Jesús. Entre las actividades más recurrentes de este día, está la recolección de huevos de Pascua, la que solía ser protagonizada por niños… lo que ha cambiado con el pasar de los años.

Así lo mostraron decenas de famosos del espectáculo en Chile, quienes no dudaron en mostrar su búsqueda.

El doctor Cristián Arriagada mostró el obsequio que el “conejito de Pascua” dejó a su hijo Pedrito Milagros, hijo también de la fallecida Javiera Suárez.

Cristián Riquelme aprovechó la ocasión para entregar una reflexión sobre celebrar la Pascua de Resurreción en cuarentena. “Nuevamente una pascua en cuarentena. No es fácil, lo sabemos, pero un chocolate y el abrazo de un ser querido es siempre sinónimo de amor. No sé ustedes, pero a mi se me olvida donde escondí los huevos de chocolate, me los empiezo a comer mientras los escondo, y luego los escondo de mi sra para que no se los coma”, escribió el actor.

En tanto, otros aprovecharon la fecha para publicar videos de humor en redes sociales. El animador José Miguel Viñuela compartió un “grotesco” chiste sobre los efectos de comer huevos de chocolate, el que sacó carcajadas en sus redes.

Sergio Freire y Fabrizio Copano aprovecharon la oportunidad para publicar las fotos más hilarantes de su infancia en estas fechas.

Por su parte, la Daniela Palavecino junto a su novio publicaron un “coqueto” trend en su Instagram. En esta línea, la tocaya de la actriz, Daniela Chávez, también aprovechó las orejas de conejo para conmemorar el día a su estilo.

Al igual que el fashionista Di Mondo, Nicole “Luli” Moreno se visitó del popular conejo de Pascua en conmemoración de la fecha. “Vamos a ver si me llega algún huevito de Chocolate, de lo contrario tendré que seguir siendo fit“, bromeó.