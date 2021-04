Denise Rosenthal confesó bochornosa situación en Tiktok: le cantó serenata a expololo para pedirle que volvieran

Una bochornosa experiencia es la que decidió compartir la cantante Denise Rosenthal en su cuenta de TikTok para iniciar un reto viral.

En efecto, la cantante de 30 años confesó una antigua vivencia para animar a sus más de 1,2 millones de seguidores a publicar sus propias historias. “Cuéntenme su mayor locura de amor que les de vergüenza recordar”, comenzó el video.

Para comenzar, Rosenthal recordó una anécdota de cuando tenía sólo 18 años. “No me juzguen por favor que hace mucho tiempo”, expresó. “Estaba pololeando y me patearon. Gracias a eso fui y viajé desde Santiago hasta Valparaíso para mostrarle la canción que le había hecho sólo a él para decirle que él tenía que volver conmigo porque lo amaba”, contó.

Ante esto, la cantante reconoció que le dedicó la canción No quiero olvidarme de ti de su álbum El blog de la Feña 2. “Él estaba muy confundido”, admitió y explicó que luego se regresó a Santiago llorando. Sin embargo, la historia no quedó ahí.

“Dije: ‘esta cuestión no me va a ganar’. Agarré todas las fotos que teníamos, las imprimí, y las fui a pegar al portón de la casa de él (donde vivía con toda su familia)”, confesó.

“No me siento orgullosa, no me juzguen. Pero siempre fui intensa”, añadió la cantante. Finalmente, reconoció que logró que volviera a estar en una relación con ella pero igualmente terminaron su vínculo.

Revisa aquí el video: