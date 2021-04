“¿Cómo siguen grabando?”: la dura crítica de Luciana Echeverría a producciones de teleseries

Una dura crítica de la actriz Luciana Echeverría se ha viralizado durante estas últimas horas en redes sociales.

Se trata de un mensaje que figuraba en la cuenta de la intérprete de 29 años y que logró un amplio alcance antes de que Echeverría cerrara su perfil.

En sus dichos, Luciana apuntó a las productoras de teleserie y a sus colegas que continúan trabajando en contexto de la pandemia del Covid-19.

“De verdad no entiendo, ¿cómo siguen producciones grabando? Arriesgando a todos. Compañeros subiendo historias como si realmente vivieran en la ficción. No lo entiendo. Sé que nadie me va a escuchar, pero productores… por favor basta”, apuntó la actriz hacia su rubro.

“Por más que queramos, no somos de primera necesidad como para tener permiso de trabajo en estos momentos, ¿O me equivoco? Mega, ¿Qué onda? ¿La jauría? En buena”, expresó sobre la nueva temporada de la serie de Amazon Prime Video.

Luego se refirió a las medidas tomadas por el Gobierno en la emergencia sanitaria. “Si tuviéramos una ministra de Cultura a la altura o un gobierno menos genocida que este no tendríamos por qué arriesgar nuestras vidas y las de otros. Y si ya lo están haciendo pasen más piola“, expresó Luciana.

“Se puede vivir sin los likes“, concluyó en el texto que generó debate en redes sociales.

Hay que señalar que esta crítica se desarrolla en contexto de que este viernes se registrara la cifra más alta de contagiados con Covid-19 en nuestro país, superando los 8.112 casos en las últimas 24 horas.