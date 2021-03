“Siempre cae una lagrimita”: Belén Mora recuerda la reciente pérdida de su embarazo

Este fin de semana, la comediante Belén Mora compartió un íntimo mensaje a sus seguidores de la red social Instagram, respecto a la reciente pérdida de un embarazo.

En efecto, Mora contó a inicios de marzo que había tenido un embarazo que perdió a las nueve semana de gestación.

“Hoy estaría cumpliendo 5 meses de embarazo. Y siempre cae una lagrimita. No se olvida”, expresó en su última publicación la humorista.

Belén confirmó su pérdida hace pocas semanas en entrevista con Martín Cárcamo en el programa De tú a tú de Canal 13.

“Fue bonito, porque nosotros con el ‘Toto’ (su pareja) llevamos muchos años de relación sin cuidarnos, habíamos pensado que no podíamos tener hijos y de repente… Yo todos los domingos me hacía un test de embarazo, por una cosa ya casi rutinaria, y me hago el test y sale positivo, y fue llamas y todo”, expresó en esa oportunidad.

Por otra parte, en su última publicación Mora ha recibido un gran apoyo: “Un beso apretado”, escribió Ingrid Cruz, junto a otros mensajes de apoyo por parte de otros rostros chilenos.