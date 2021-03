“He tenido bastantes crisis”: Naya Fácil contó que pedirá ayuda psicológica tras intento de suicidio

Este mes de marzo ha sido uno de los más difíciles para Naya Fácil. Luego de varias crisis nerviosas, la joven incluso atentó contra su vida, situación por la que debió incluso ser internada por unos días.

“Este último mes he tenido bastantes crisis, he estado bastante mal“, relató la figura de redes sociales en el programa Justos por pecadores.

Naya contó que ha sido complicado lidiar con los malos comentarios que recibe en redes sociales. “Por uno u otro motivo -quizás por el tema de la cuarentena- la gente está como más agresiva, más pendiente de uno. Más criticona. Y yo, la verdad, no estoy mucho acostumbrada a eso. Yo soy full amor hacia todos y a veces como que pretendo recibir lo mismo. Y ahí me equivoco, porque igual hay gente que tiene su derecho a decir, ‘No, la Naya no me gusta’ y esas cosas”, contó la joven.

“Entonces, ahí estuve con una crisis, caí al hospital, me intenté suicidar. Entonces, tengo que ir al psicólogo“, confesó.

“La misma gente me dice, los seguidores, ‘Anda al psicólogo’. Nunca he ido a uno y voy a ver qué onda, a ver si me ayuda un poco más a sentirme mejor“, finalizó la celebridad de Instagram.