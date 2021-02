Cristián de la Fuente: “El país no puede dar todo gratis, y hay cosas que se pueden y otras que no”

El animador Cristián de la Fuente está a cargo de un espacio de entrevistas de la revista Velvet en Instagram, Velvet al Desayuno. En paralelo, se encuentra trabajando en la campaña “Seamos Socios” de la Corporación María Ayuda, que busca asistir a la infancia vulnerada.

En conversación con Palabras Sacan Palabras de Radio Futuro, el presentador se refirió al estallido social y señaló que el pueblo chileno “tiene mucha rabia que viene hace muchos años, y es entendible. Hay razones para tener rabia, es obvio, la rabia se manifiesta y uno puede protestar por ello, pero de ahí a quemar cosas o la violencia creo que hay un límite“.

Junto con eso añadió que está bien los ciudadanos se sientan así y lo comprende, “pero eso no da derecho a la violencia y a decir que si no estoy de acuerdo con algo lo destruyo“.

Dentro de la misma entrevista tuvo palabras para criticar cómo se han llevado a cabo los temas políticos en Chile, expresando que “hoy es mucho más fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar, y eso es una suerte de populismo“.

“El país no puede dar todo gratis, y hay cosas que se pueden y otras que no. La gente está acostumbrada a que le digan lo que quieren escuchar, y si algo no les gusta: ‘voy a quemar esto, lo voy a destruir’. Una sociedad no puede funcionar así, tenemos reglas“, enfatizo el modelo y presentador de televisión.

Por último, Cristián de la Fuente aclaró que “si yo hubiera sido gobierno hubiese hecho las cosas distintas, pero quizá me hubiera equivocado mucho más”. Además, añade que él no es de las personas que espera que todo lo arregle el Gobierno.

“Ahí uno tiene dos formas de enfrentar el problema: reclamar para que algo se haga o trabajar yo dentro de lo que se pueda para resolverlo (…). No me voy a quedar sentado en la casa reclamando hasta que el Estado lo haga“, concluyó.