Yuri relató que un hombre intentó abusar de ella cuando era una niña

Hace unos días, la cantante Yuri fue invitada al programa mexicano Ventaneando, registro que fue compartido en redes sociales.

En la conversación, la artista se refirió a un momento de abuso sexual que vivió cuando sólo era una niña. “Tenía como siete años, mi papá era doctor, y era un consultorio largo y en la parte de atrás hacía curaciones”, comenzó relatando sobre el contexto de la situación.

“Había un señor de edad, no viejito pero un señor maduro, yo tenía siete años, y mi papá ya me había dicho ‘mijita, a usted cuando le toquen aquí (señalando el pecho) o le toquen allá abajo (señalando los genitales) usted no lo permita. Eso es sagrado, eso es de usted”, dijo.

“Recuerdo que ese señor empezó cómo ‘¿quieres un dulce?’. ‘Ay, sí. Si me gustan’ (respondió Yuri). ‘Ven nenita, es muy bonita’ (dijo el hombre). Yo me acuerdo que llevaba un short, me acuerdo perfecto. Vestía una camisetita y un short verde”, detalló Yuri.

“Me empezó a tocar aquí (señalando el pecho), a sobar el seno, y yo me hice así (hacía atrás). Él se dio cuenta y me dijo ‘no mi amor, no te estoy haciendo daño’“, relató y dijo que, acto seguido, el hombre le tocó los genitales.

Esto provocó que Yuri fuese corriendo donde su padre, quien se acercó furioso hacia el abusador y lo golpeó. “Le rompió la cara”, recordó la cantante.

En la entrevista, la cantante mexicana también contó que tuvo un novio que intentó golpearla. “Yo supe que le pegaba a sus novias, famoso, no voy a decir su nombre, pero si te puedo decir que cuando él me levantó la voz y cuando me quiso hacer así (golpearla), en ese momento me salí del restaurante donde yo estaba y dije: ‘a mí no me toca nadie'”, recordó.

“Aplaudo a todas las mujeres, hay mujeres que tienen baja estima, que no lo quieren decir porque el tipo dice ‘si tú dices, yo te mato’. No, mi amor, tú no puedes vivir con un hombre así no nos merecemos vivir con un hombre así“, concluyó.

Revisa aquí el video: