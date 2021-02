Adriano Castillo recibió inoculación contra el Covid-19: “Primera vez que me vacunan a mí y no yo al Pelado Venegas”

Este martes, los adultos mayores entre 78 y 80 años recibieron la vacuna contra el Covid-19 en los centros habilitados en todo el país. En Quinta Normal, una destacada figura formó parte de este proceso.

El actor Adriano Castillo, conocido como el “Compadre Moncho”, relató en su cuenta de Instagram que “hoy me vacuné. Primera vez que me vacunan a mí y no yo al ‘Pelado’ Venegas, dirán los nostálgicos de Los Venegas“.

El también concejal de la comuna señaló además que “al margen de las bromas, debo decir que la atención de todos los funcionarios de salud de Quinta Normal fue ordenada, ágil y precisa. Por ese camino debemos seguir”.

“Ahora me queda esperar la segunda dosis, así que por favor, a seguir cuidándose. Este es sólo el primer paso para superar esta pandemia“, fue el llamado que hizo Castillo, quien fue promotor de la vacuna contra el Covid-19 desde el inicio del proceso.