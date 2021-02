Hombre amenazó a equipo periodístico de CHV en medio de manifestación en Plaza Ñuñoa

Una tensa situación fue la que vivió el equipo periodístico de Chilevisión Noticias el sábado luego que un hombre los amenazara mientras realizaban labores de reporteo en una manifestación de Plaza Ñuñoa.

En las imágenes, que fueron trasmitidas en directo, se ve cómo el individuo amenaza a los periodistas para que se retiren.

“No compadre, se me va pa’ allá o le traigo a diez hue… para que le pregunten lo mismo que yo, ¿qué le parece?”, le dice el transeúnte al equipo de prensa de la señal.

“¡Váyase! ¿O sabe qué? Le voy a ir a avisar a todos estos hue… que están grabando a los cabros. ¿Entiende? Dos minutos…. ¡Dos minutos!”, le expresa el hombre al periodista y luego comienza a contar en cuenta regresiva a gritos. “¡Muévete, muévete!”, le grita mientras el comunicador comienza a retirarse.

En el despacho, el periodista explicó que se vieron obligados a moverse por términos de seguridad.

Desde el estudio, Mónica Rincón enfatizó en la importancia del derecho a la información y las labores periodísticas. “No es sólo por nosotros. Es porque lo que ustedes están haciendo allí en terreno es dar información. Y hay un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas que es el que tratamos, de la mejor manera, con todos los errores que todos los equipos podemos cometer, que es entregar información”, expresó.

“Una cosa es entender el dolor, el nerviosismo, pero eso no justifica que se amenace a un equipo de prensa y, sea quién sea que lo realice, no es algo que parezca válido, por ustedes ni por el derecho de los ciudadanos a informarse”, enfatizó Rincón. “Hay un derecho a la información que se vulnera cuando no se deja realizar la labor de una periodista o un periodista”, añadió.

Rincón además les dijo a sus colegas que “se entiende” que debieron moverse del lugar por su seguridad, pero puntualizó en que “la amenaza no es justificable bajo ningún punto de vista”.

Hay que señalar que esta situación se desarrolló en las manifestaciones en Plaza Ñuñoa que tuvieron lugar el sábado luego que un joven malabarista fuese baleado por Carabineros en Panguipulli.

Revisa aquí el video: