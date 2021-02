La confesión de Gala Caldirola: “Nunca terminé de sentirme del todo cómoda en Turquía”

Galadriel Caldirola paso de ser una chica reality a tener una nueva vida alejada de la televisión tras casarse con el futbolista nacional Mauricio Isla.

Esta vez en Brasil, junto a su hija y esposo, la modelo española se ha tenido que acostumbrar a todos los cambios que conlleva las labores futbolísticas del “Huaso”, donde extraña su estadía en Chile, como también aspiraciones a futuro.

En un principio, se encontraba viviendo en nuestro país, donde tenía una fuente de trabajo gracias al mundo del espectáculo que se le abrió tras el reality ¿Volverías con tu Ex?, luego de su relación y posterior matrimonio con Isla, su primer destino fuera de Chile fue Turquía, donde el jugador chileno firmó por el Fenerbahçe.

Sobre su estadía en el país turco, expresó que “nunca terminé de sentirme del todo cómoda en Turquía porque no me podía desarrollar mucho”, el cual el ámbito laboral fue lo más complicado, puesto que acá tenía su base de trabajo y a muchas personas a las que quiere mucho, entonces indicó que “allá me sentía sola, no me sentía realizada y era bastante fome“, reveló en diálogo con el sitio web de Meganoticias.

Actualmente, Gala reside en Brasil, lugar donde asegura sentirse mucho más feliz, ya que se encuentra cerca de Chile. Añadió que a raíz de eso “existe la posibilidad de que vengan a vernos más personas, de tener visitas, y además el país es precioso, me encanta todo lo que tiene“. Asimismo, mencionó que “tiene una energía muy bonita. La experiencia de habernos venido a vivir a Brasil ha sido hermosa“.

En esta nueva aventura, reveló que su fiel compañera es su única hija Luz Elif, quien está por cumplir 3 años, debido al tiempo que Isla pasa fuera. Es por eso, que expresa estar súper feliz del tiempo con ella y “poder vivir la maternidad de esa forma“.

“Me siento contenta y muy orgullosa de en lo que se está convirtiendo mi bebé. Siento que es una bebé muy inteligente, muy despierta, sociable, cariñosa, un poco fundida a veces, pero la verdad es que es una niña súper aventurera, súper compañera”, expresó la figura.

Por otro lado, fue consultada sobre el hecho de tener otro hijo, frente a lo cual la nacida en Alicante confesó que es algo que quiere pero a largo plazo, ya que “por el momento no tengo en mente”, pero sí le gustaría mucho ser madre de nuevo.

Finalmente, manifestó que “siempre extraño Chile. Tienen que pensar que yo soy española, yo tenía mi vida en España y yo dejé toda mi vida en España, significando dejar a mi familia y amigos que tengo allá por irme a Chile, porque yo me enamoré de ese país“, dijo.