La sentida reflexión de Antonella Ríos sobre el género femenino: “Nos acostumbraron a pelear para ganar”

Durante la noche del martes, la actriz Antonella Ríos compartió una reflexión en su cuenta de Instagram relacionada al rol del género femenino.

En dicha publicación, Ríos llama a ser amables, empáticas y felices, antes de juzgar a otra mujer. “Entre mujeres hay tanta mala onda, tantas burlas, críticas, juicios, sobretodo prejuicios…”, comenzó su relato.

Y continuó: “Me respondo: es porque nos acostumbraron a pelear para ganar. Sobresalir, compararse y competir. Nos damos cuenta que todo eso forma parte de un sistema patriarcal que nos conduce a ese tipo de comportamientos y vemos a otra mujer como un rival, defendiendo con dientes y uñas el “tesoro” (hombre). ¿Si o qué?”

“Reconozco que hay hombres muy evolucionados y empáticos, pero también hay una porción importante que ha conducido a que nos saquemos los ojos entre nosotras. Dividir para gobernar, ¿será eso?”, dijo la actriz de 46 años.

“Entendamos que la ‘otra’ no es el peligro, sino nosotras como mujeres que ensalzamos la posición del másculo por sobre nosotras mismas. Mientras estemos dispersadas, divididas, jamás podremos consolidar lo que todas profundamente aspiramos. Por supuesto, más de alguien no te parece particularmente simpática o interesante pero no da derecho a destruir a nadie. Pasar de largo es una excelente opción”, escribió.

“No amargues a una mujer que lucha y tiene sus dolores que tú jamás podrás solucionar con tus ‘opiniones’ (de cosas que nadie preguntó). Básicamente vive y deja vivir amable, empático y feliz”, escribió.

En la publicación, Antonella recibió miles de “me gusta” y cientos de comentarios en apoyo a sus palabras.