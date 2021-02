“¿Cómo debería ser yo ahora que estoy embarazada?”: Kathy Contreras respondió a críticas por subir fotos con menos ropa

En las últimas semanas, Kathy Contreras ha estado compartiendo a través de sus redes sociales todo sobre el embarazo de su hija. Para ello estrenó un docureality llamado “Kathy en cuarentena”, que muestra su vida privada y el proceso del nacimiento de Selva.

Este martes, la exchica reality, quien también tiene un canal de Youtube llamado “MeAmoTeAmo”, el cual está relacionado con la hipnoterapia, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en bikini, acompañado de un extenso mensaje dirigido a las críticas que ha recibido durante este tiempo por compartir imágenes con “menos ropa”.

“Buenas tardes a todo cachete. Esta fotito me la sacó una amiga hace unas semanas atrás, y me cuestioné si la subía a mi Instagram, cosa que antes del embarazo no me hubiese pasado. Lo menciono porque quiero exponer el tema de los roles, donde mi propia psiquis se revela ante mi mostrándome estructuras aprendidas como por ejemplo: ¿Cómo debería ser yo ahora que estoy #embarazada?“, reflexionó.

Contreras apuntó a esos comentarios externos sobre como debería vestirse por estar esperando un bebé y añadió: “¡Estoy embarazada y seré madre! Pero también soy mucho más que esos 2 roles, y me comprometo a desestructurarme una y otra vez si es necesario, para ir derribando mitos aprendidos con los roles, por mi hijx y por mí“. concluye la publicación.

De igual forma, la exparticipante de Calle 7 recibió mensajes de apoyo como “Muy bien amiga, nunca dejes de ser tú”, “Me encanta!!! Una nunca deja de ser MUJER!!”, “Obvio linda! Chao con los “Cánnones morales”, entre otros comentarios positivos.