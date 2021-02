“El nuevo orden mundial”: el polémico y viralizado descargo de Camila Moreno ante críticas por fiestas clandestinas

Hace algunas horas, la cantante Camila Moreno expresó sus descargos en redes sociales contra quienes critican a las personas que realizan fiestas clandestinas. La artista de 35 años escribió en sus stories de Instagram un texto que posteriormente borró y reemplazó con otro, desatando el debate en redes sociales.

“Paren su hueveo. ¿Cómo no pueden ver que esto es parte del nuevo orden mundial? No gozar, no tocar, no conectar, no disfrutar, no vivir. Ustedes juzgan con tanta moralina a la gente que hace ‘fiestas clandestinas’ pero siguen como borregos a un gobierno que tiene los malls abiertos, los metros atiborrados de gente, que toman medidas insensatas y luego se desdicen. Un gobierno que improvisa con la vida de la gente. A ellos no les importa el bienestar de nosotros. Ellos no nos representan”, escribió en la primera parte de la polémica publicación.

Y continuó: “¿Cuál es la idea de hacer cuarentena sólo los fines de semana? ¿Cuál es el sentido del toque de queda? ¡Es absurdo! Esto se llama control social, y ahí están ustedes en el patético anonimato de las redes sociales juzgando, ustedes los ‘impecables’, juzgando a la gente. No cabres. Es este gobierno, este sistema, es el que nos tiene así. Hacia ellos tiene que ir el juicio, para ellos las piedras! ¿De qué sirve un estallido social con despertar de conciencia si no nos damos cuenta de cómo nos están cagando?”.

Al parecer, la reflexión de la artista no fue bien recibida por una parte de los usuarios, motivo que la llevaría a borrarla y luego publicar otro texto en su reemplazo: “Queda claro que no se puede hacer ninguna reflexión por aquí. No se puede cuestionar, menos dialogar. Agradezco a los que sí estuvieron dispuestos”.

Pero no fue lo único que compartió al respecto. Tras unos minutos, publicó un post de Twitter, en inglés, que dice: “Cuando tu participación es cancelar, avergonzar y atacar a otros para que se sometan ideológicamente, estás creando la falsa percepción de que han cambiado de posición y están de acuerdo contigo. Muchos no están de acuerdo en absoluto, sólo tienen miedo de decir lo contrario”.

Hay que recordar que estos dichos surgieron a raíz de la detención de Camila Gallardo, conocida como Cami, también cantante chilena que fue sorprendida en una reunión con siete personas en el hotel W en fase de Transición.

“Quiero aclarar que en ningún caso esta reunión fue de carácter clandestino ni realizado con el objetivo de transgredir alguna norma”, dijo Cami en una publicación en la que además se disculpó y destacó la labor de los trabajadores de la salud.

Otro artista nacional que fue criticado por realizar una convocatoria masiva fue el intérprete de trap Pablo Chill-E, quien fue más áspero a la hora de expresar su defensa: “Dejan subir 500 we… con plata en un avión pero no dejan hacer un evento gratis pa’ los niños de la población. El virus es pa’ los pobres no más igual que la cárcel (sic)”.