La ácida crítica de Belenaza a Álvaro Salas y Dino Gordillo: los tildó de “dinosaurios”

Una avalancha de críticas es la que se llevaron Álvaro Salas y Dino Gordillo tras participar en la versión 2021 del Festival de Las Condes. Los televidentes acusaron en redes sociales repetición en las rutinas y chistes contra minorías.

A estos comentarios se unió la comediante Belén Mora, quien se presentó el año pasado en el mismo evento, calificando a sus colegas como “dinosaurios”.

La apreciación la realizó en conversación con Francisca García-Huidobro en su programa de Instagram Cómplices, en donde aseguró que el festival debió incluir comediantes mujeres y “no a los dinosaurios que llevaron”.

“Estaba Álvaro Salas y contó chistes que ya se habían contado hace mucho tiempo, por lo que leí en la prensa, porque insisto, no lo vi, contó un chiste racista”, expresó respecto a un chiste sobre las personas afrodescendientes que desató el enojo en redes.

Me dio un poco de esperanza este país… Ante un chiste fome y racista de Álvaro Salas, nadie se río, pero nadie. #FestivalDeLasCondes pic.twitter.com/8rH58MqaQq — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) January 29, 2021

Al respecto, Mora aseguró que los comediantes deben adaptarse a las nuevas audiencias, que van “cambiando a medida que cambia la sociedad”. “Uno se tiene que ir adaptando a eso. Nos cagamos de la risa del chiste de la suegra y de la mina tonta, pero ya no”, dijo.

“Ya entendimos que no, y entendimos porque me incluyo, porque yo también me reí y me cagué de la risa con rutinas que se reían de una minoría“, señaló respecto a los chistes sobre minorías.

Finalmente, la integrante de Morandé señaló que para triunfar como humorista hay que adaptarse “si es que te interesa aprender y te interesa evolucionar, si no te interesa, vas a seguir haciendo lo mismo”.

Hay que señalar que en marzo volverá el programa Morandé pero sin Kike Morandé, quien anunció su retiro de la pantalla.