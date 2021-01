Intérprete de lengua de señas la rompió en las redes durante el show de John Legend en honor a Joe Biden

Durante la jornada de este miércoles, muchos fueron los artistas que se unieron para celebrar la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca con el show que organizó el nuevo mandatario de los Estados Unidos, Celebrating America.

Bruce Springsteen, Demi Lovato, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend y Justin Timberlake fueron algunos de los músicos que fueron parte del show, conducido por el actor Tom Hanks y que pudo ser visto por espectadores de todas partes del mundo.

Pero fue la presentación de John Legend, conocido popularmente por su single “All of Me”, la que atrajo la atención del público. El cantante interpretó con un piano de cola frente al Memorial de Lincoln el clásico Feeling Good de Nina Simone.

Y si bien muchos usuarios destacaron la increíble performance de Legend y su impecable vibrato, la mayoría de las miradas se las llevó la interprete de lengua de señas que lo acompañaba.

La joven disfrutó casi más que el mismo cantante la presentación, moviéndose con un entusiasmo y pasión que se robaron el corazón de los usuarios de redes sociales.

“Sí, John Legend es, bueno, una leyenda. ¿Pero qué hay de la intérprete de señas? Ella está pasando el mejor momento de su vida ¡Que talento!“, “¡Que manera de empezar este nuevo día! John Legend canalizando la felicidad del mundo y la chica del lenguaje de seña SINTIÉNDOLO. Esto me hizo feliz“, “Sí, John Legend es genial ¡pero la intérprete del lenguaje de señas es fabulosa!“, fueron algunos de los comentarios que los twitteros le dedicaron.

Puedes revisarlos a continuación:

So glad I watched the live feed so I could see the sign language interpreters! LIVING during all the performers but especially at the beginning of John Legend! pic.twitter.com/PWXAFGjCXU — Chris Gardner (@chrissgardner) January 21, 2021

Yeah, John Legend is great but this sign language interpreter is fabulous! — Ruth 🧶. Zakarin (@RuthZakarin2) January 21, 2021

What a way to start this new day with!! John legend channeling the world’s happiness and the sign language lady FEELING it. This made me happy. #Inauguration2021 https://t.co/o3Zc9z4nGL — Christelle Colman (@StillChristelle) January 21, 2021