¿Se parecen? Fan de Luisito Comunica le hizo una escultura y se la envió a México: Youtuber debió restaurarla

A diario el youtuber y empresario Luis Villar, conocido como Luisito Comunica, recibe regalos de sus millones de seguidores. Así lo ha mostrado en varios videos en redes sociales, en donde se muestra agradecido de los presentes. No obstante, el regalo que recibió esta semana superó todas las barreras.

Tal como contó en su canal, se trata de una escultura a tamaño real inspirada en él. Según contó en un video este lunes, la historia comenzó cuando sus seguidores lo etiquetaron cientos de veces en la publicación del autor de la obra en Instagram.

“Al principio pensé que era diseño digital”, confesó el youtuber mexicano hasta que se fijó que realmente era una escultura sólida. “¡Wow, este capo se tomó el tiempo de hacerme una estatua en tamaño real“, contó sobre su reacción al ver las imágenes.

Cuando el youtuber viajero le escribió para felicitarlo, Viery, el autor de la escultura que es ecuatoriano y vive en Estados Unidos, se la ofreció de regalo. “Me la regaló, no me la vendió. Él insistió en regalármela, nada más yo me encargué de pagar el envío y demás”, contó.

Fue justamente en este último punto cuando se complicó la historia. Tal como relató Luisito, los controles en la aduanas y el traslado de una escultura de ese tamaño de Estados Unidos a México tardaron varios meses. Y no sólo eso: al llegar a México, el personal correo no tuvo los cuidados necesarios y rompió parte de la obra.

“Llegó rota y tuve que buscar a un restaurados en tierras mexicanas”, detalló. Hasta que finalmente esta semana, tras siete meses, la obra llegó al departamento del mexicano.

La escultura no sólo generó elogios en redes sociales por las similitudes con Luisito, sino que también por detalles como su vestuario y una paloma, la que representa su apodo y marca “Rey Palomo”.

Hay que señalar que Luisito Comunica es uno de los youtubers más populares de Hispanoamérica: tiene 35 millones de suscritores en su cuenta de Youtube y 22 millones en Instagram. El joven de 29 años se hizo famoso en la red social por compartir videos viajando por el mundo. Actualmente, ha retomado sus viajes tras pasar varios meses en su país por la pandemia.

Revisa aquí otras imágenes de la escultura: