“Me dolió hasta el alma”: Claudia Conserva recordó duro comentario del Chino Ríos sobre su físico

La animadora Claudia Conserva, en un nuevo capítulo del programa Milf, recordó una antigua anécdota que vivió con Marcelo Ríos. Según reveló, el extenista, en una entrevista con “TV Grama”, se refirió a su contextura física cuando tan solo tenía 17 años.

Comenzó contando que “cuando era chica sí, tenía como 17 años y era gorda, un poquito… El ‘Pollo’ (Valdivia, su marido) me llevaba al (restaurante) Lomitón y yo pensaba que la hacía y me comía unos lomitos con papas fritas así de grandes (ejemplificó con sus manos)… Me lo comía todo”, detalló.

Conserva relató que fue consultado en esa época por el medio de comunicación sobre diversas mujeres del mundo de la televisión, entre las que estaba Conserva. Sobre lo anterior, señaló que “le preguntaron por ene mujeres chilenas, ‘cabras’ de la época, a ver cómo las encontraba y yo dije: ‘Oh, sale mi foto… A ver’ y el Chino Ríos dice: ‘sí, es linda, pero un poco gorda’“.

La expresentadora del programa Pollo en Conserva —el que realizó junto a su esposo— reconoció que los dichos de Ríos en ese entonces fueron bastante duros y “me dolió hasta el alma”, mencionó.

Cabe recordar que el “Chino” Ríos hace algunos días también estuvo sumido en otra polémica, tras descalificar en Instagram a Jordi Castell.