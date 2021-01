Buddy Richard respondió a acusaciones de violencia de dos exparejas: “A veces las mujeres son violentas”

El cantante Ricardo Roberto Toro Lavín, conocido por su seudónimo Buddy Richard, fue acusado de agredir a dos mujeres que fueron sus parejas.

Así lo recoge el diario El Mercurio, medio en el que el intérprete de 77 años contestó las acusaciones que involucran graves episodios de violencia como golpes, insultos y amenazas con armas.

La situación se generó luego que la Municipalidad de Graneros (Región de O’Higgins), comuna en la que nació el cantante, pretendiera construir un paseo peatonal en su homenaje. Ante esto, la profesora de inglés y cantante de jazz Rita Góngora (75), quien estuvo casada con Buddy, acusó al cantante de perseguirla con una escopeta y efectuar disparos al aire, entre otras acusaciones, lo que finalmente canceló la iniciativa comunal.

Respecto a su relación con la artista, Buddy asumió que hubo violencia “pero de ambos lados”. “Siempre en un matrimonio, en cualquier época, se producen discusiones. Aquí estoy quedando yo de violento, pero también, a veces, las mujeres son violentas, te pueden tirar un salero en la cabeza o cosas así”, dijo en su defensa el intérprete de “Si me vas a abandonar”.

“Hubo violencia, escandalillos y cosas así… Es muy triste que a esta altura tenga que estar contando esto”, reconoció el artista. “No estamos hablando aquí de la mujer sumisa y el gallo que abusa. Aquí era violencia verbal más que nada, pero por ambos lados. Yo reconozco mi parte y de repente si hubo (violencia) fue pareja la cosa”, señaló el cantante que actualmente está casado y tiene una hija de ese último matrimonio.

Aún así, Buddy Richard aseguró que no recibió citaciones por las denuncias y que tampoco tomará acciones legales por “calumnia”, tal como calificó las acusaciones. “No quiero caer en ese tipo de ordinarieces”, señaló.

Por su parte, Góngora aseguró que eran “totalmente falsas” las declaraciones sobre violencia mutua.

En relación a la segunda denuncia, la comediante argentina Beatriz Alegret (59), quien dijo que fue pareja de Richard por dos años, calificó que vivir con él era “un secuestro”. “Estar al lado de Buddy Richard es estar al lado de un golpeador, maltratador”, dijo, según recogió el citado diario.

Respecto a Alegret, el cantante dijo: “…y con esto, de pasada, se subió la otra mujer con la que anduve unos pocos meses no más, así que no le ponga tampoco”.

Defensa de Buddy

En la entrevista, el cantautor de la nueva ola aseguró que inicialmente había optado por el silencio pero que si no hablaba, “se podría pensar que aceptaba todo, lo cual no es así”. Aún así, calificó como “estúpido” denunciar hechos que habrían tenido lugar en los años 7o y 80.

“¿Venir a meter bulla por la prensa 40 años después? Lo encuentro estúpido”, calificó.

El intérprete de “Tu cariño se me va” expresó que no entiende que su exesposa lo acuse hoy, luego que ella asistió a sus conciertos en el teatro Caupolicán a inicios de los 2000, que lo acompañó en premiaciones y que viajó a París en un viaje pagado por él. “Si un marido te hubiera pegado tanto, ¿harías todas esas cosas?”, dijo.

Respecto a los certificados por agresiones, Richard señaló: “Cualquiera puede tener una atención de urgencia… No, si esto es pura chatarra”. También negó las acusaciones de anular la carrera musical de su exesposa.

“Hay que pensar por qué no me acusó en ese momento y me demandó con todas las de la ley. Ella dice que los carabineros eran amigos míos y los carabineros cuando tienen que hacer su trabajo lo hacen y se acaba la cuestión. Igual los jueces”, opinó.

Finalmente, Buddy Richard dijo que cree que estas denuncias son una “acción maquinada por alguien cercano y que tiene acceso a los medios”.

“No tengo que limpiar mi nombre. La gente, mi público, me conoce y la gente que no, saque cuentas y vea cuál es mi hoja de vida durante 55 años que estoy cantando”, concluyó y aseguró que no volverá a hablar del tema.