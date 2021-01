Exjurado de “Bailando por un sueño” Aníbal Pachano dio positivo a Covid-19

Estos últimos días, el coreógrafo y director teatral argentino Aníbal Pachano anunció que dio positivo al Covid-19.

La declaración la realizó al diario trasandino La Nación, en donde el artista de 65 años contó que ha sifo afectado por un poco de dolor corporal y tos, pero que “está bien y muy controlado”.

La situación de Pachano preocupó a sus seguidores puesto que es paciente riesgo: además de su edad, tiene cáncer de pulmón con metástasis cerebral, vive con Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y es diabético, según consigna el mismo medio en otra publicación.

“No quiero hacer un circo de todo esto. Tengo coronavirus, pero estoy muy bien”, insistió el artista, que participó en Chile como jurado de Bailando por un sueño (Canal 13) y del Festival de Viña del Mar.

“No le tengo miedo al coronavirus”

Fue en marzo del año pasado, cuando Pachano encabezó la polémica al asegurar que no le tenía “miedo al coronavirus”. “Soy un paciente de mucho riesgo, pero no le tengo miedo al coronavirus. Están en un dramatismo absoluto. Hay que bajar el panic attack“, expresó el argentino mientras se encontraba en Chile.

“Yo me voy a aislar el tiempo que corresponda, pero no me voy a aislar de la vida”, dijo entonces. “Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar y va a tener que ser de otra manera, porque yo no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurra al presidente de la nación”, dijo tras declararse cuarentena obligatoria.

Según relató esta semana el citado medio argentino, Aníbal contrajo Covid-19 luego de viajar a una ciudad de Córdoba (Argentina) a pasar año nuevo. Cuando regresó a Buenos Aires, no presentó síntomas de inmediato hasta que con los días se sentía “como si se hubiese insolado”, lo que lo llevó a realizarse el test.