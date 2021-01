Rafael Araneda se sometió a extremo tratamiento con bajas temperaturas: FDA advirtió los riesgos de esta práctica

Un particular video fue el que compartió el animador Rafael Araneda en sus redes sociales este domingo.

En el registro, el comunicador de 51 años parece dentro de una cápsula siendo sometido a bajas temperaturas. “¡Buen día, buen día! Frío intenso para comenzar la semana con energía”, escribió Araneda junto al clip.

En las imágenes, se ve que el artefacto marca una temperatura de -142 grados Celsius , mientras Araneda trota en su interior y bromea diciendo “está calentito”. En tanto, ¿por qué “el Rafa” se congela a tan bajas temperaturas?

Crioterapia: ¿congelarse para sanarse?

En efecto, la práctica que lleva a cabo el animador se llama crioterapia y consiste en someter el cuerpo a temperaturas muy frías por un periodo de tiempo.

Según detalla la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), reconocida por sus siglas en inglés FDA, “a crioterapia de cuerpo entero implica exponer el cuerpo a vapores que alcanzan temperaturas muy bajas comprendidas entre los -128 y -184 grados Celsius. Las personas son encerradas en un espacio de reducido tamaño, normalmente durante dos a cuatro minutos”.

Este tratamiento médico suele ser sugerido para tratar condiciones como la artritis reumatoide, artrosis, asma, dolor crónico, ansiedad, migrañas, esclerosis múltiple; entre otros padecimientos. También es usado para la pérdida de peso o el insomnio.

Sin embargo, la crioterapia no está reconocida por la FDA, puesto que sus efectos en el cuerpo no estarían confirmados. “En este momento, no hay suficiente información disponible públicamente para ayudarnos a dar respuesta a estas preguntas”, señala la doctora Anna Ghambaryan, Ph.D, evaluadora científica de la FDA al sitio oficial de organismo.

Incluso, la experta aseguró que los riesgos de esta terapia médica “son evidentes. Uno de los posibles riesgos es la asfixia, especialmente cuando se utiliza nitrógeno líquido como medio refrigerante”.

Ghambaryan explicó que “al agregar vapores de nitrógeno a un recinto cerrado se reduce el nivel de oxígeno en el mismo, lo que puede dar lugar a hipoxia, o insuficiencia de oxígeno, y causar la pérdida de conocimiento del usuario. Además, los sujetos corren el riesgo de sufrir congelamiento, quemaduras y lesiones oculares debidas a las temperaturas extremas”.