Influencer chilena se viraliza con sincera foto y reflexión sobre las estrías: “Me costó años aceptarlas”

A diario Camila Gutiérrez comparte en su Instagram publicaciones sobre belleza y amor propio. Son justamente estas temáticas las que atrajeron a sus miles de seguidores y que le han ayudado crecer personalmente.

Así lo contó la joven de 28 años a ADN.CL, quien es conocida en la red como Fucsia Fever y que este fin de semana compartió una fotografía que se viralizó rápidamente en la plataforma.

Se trata de una imagen en la que la joven oriunda de Los Ángeles (Región del Biobío) muestra sus estrías. “Tengo estrías desde los 12 años (o quizás antes) y desde ese tiempo que lo único que escuchaba respecto a ellas era: ‘esta crema te las va a borrar’, ‘mejor este traje de baño para que te las tape’, ‘tienes que hacer este tratamiento para eliminarlas'”, comenzó su relato junto a la foto.

“Me costó años tratar de aceptarlas. Estaba en ese proceso cuando durante el embarazo explotaron en mi guata y alguien, muy cercano, me dijo: ‘ahora si que no vas a poder usar nunca más bikini'”, recordó la influencer que además es madre. “Son incontables las veces que lloré mientas me miraba al espejo, sintiéndome horrible”, admitió en la publicación.

“Estoy aquí para decirte que el tener estrías, celulitis o arrugas o manchas es normal. Y nadie debería hacerte sentir mal por eso, no tienes por que avergonzarte de tu cuerpo y sus marcas”, expresó en la foto que sacó aplausos.

“Decidí compartir una foto de mis estrías porque pienso que el visibilizar todo tipo de cuerpos es importante para validarlos y darlos a conocer. Que todos puedan sentirse identificados y que dejen de avergonzare por este tipo de cosas”, dijo a este medio la joven que destacó la importancia de “visibilizarlas para normalizarlas”.

Body positive

Fue justamente este tipo de publicaciones personales las que llamaron la atención de los seguidores y seguidoras de Camila, quien inició su carrera en Instagram oficialmente en 2016 hablando de belleza y se inclinó hacia el body positive. “No fue algo intencional. Empecé hablando de temas de moda y maquillaje y en el camino me di cuenta que estas temáticas de belleza no son nada si en el fondo no existe belleza interna y amor propio”, señaló.

Fucsia además explicó que cuando comenzó a hablar desde su experiencia, los internautas comenzaron a identificarse con ella. “Empecé a recibir mensajes de chicas que me decían ‘me siento que bien cuando escribes estas cosas, me animas a amarme más’, dijo.

“Una seguidora me dijo que cuando se levantaba sin ánimo veía mis publicaciones y eso la ayudaba a levantarse”, contó.

En tanto, no todos los mensajes han sido positivos. “He recibido comentarios de cuentas falsas, nunca de alguien identificado. Con cosas como ‘no deberías vestirse así’, ‘mira tus piernas’, ‘tápate la guata’, una vez me dijeron algo como ‘deja de creerte flaca'”, relató Camila. “Es gente que se dedica a tirar odios en redes sociales. Gente que le falta mucho amor propio”, expresó.

Por otra parte, además contó que recibió un gran apoyo y una recepción positiva en Instagram, que viralizó la imagen.

Finalmente, Camila admitió que el amor propio no es una meta que se logra “de un día para otro”. “Es un camino muy largo que no tiene una meta, es un trabajo diario”, señaló la joven que además es voluntaria y bloguera en la ONG Te Protejo (encargada de certificar los productos de maquillaje y cuidado personal no testeados en animales).

Respecto a su futuro, Camila expresó: “Pretendo seguir haciéndolo porque me hace sentir bien a mí y, si también las hago sentirse bien a ellas, increíble. Potenciarse entre mujeres es lo más lindo y sincero que se puede entregar”.