“Es un duelo”: Tonka Tomicic reveló que su madre padece Alzheimer hace dos años

Una íntima revelación fue la que hizo Tonka Tomicic este viernes en el programa Bienvenidos. En el espacio de Canal 13, la animadora contó que su madre, Marija Petrić, padece de Alzheimer hace dos años.

En el bloque del programa tanto Tonka como el resto de los panelistas revelaron sus deseos y realidades en relación al Covid y Navidad. “La fragilidad y estar al borde… todo estamos así”, comenzó diciendo. “Pensamos que tenemos nuestro destino comprado y resuelto, cuando no es así. La vida puede cambiar de un momento a otro”, reflexionó Tomicic.

“No lo he contado directamente pero… hablé con mi hermana y me dice que sí, que no me preocupe, que lo cuente. Mi mamá tiene Alzheimer”, dijo Tonka. “Tiene una demencia que ha avanzado bastante”, añadió.

En el relato, Tomicic además explicó que ella y su hermana decidieron internar a su madre en un lugar de reposo en donde participaba en actividades que cubrían sus necesidades. “Sentimos y decidimos que (era) el mejor lugar donde ella puede estar, para que tuviera actividad todo el día, y sentirse viva en un lugar súper especial, súper bonito”, añadió y detalló que se turnaban para verla los fines de semana.

Sin embargo, un día surgió un brote de Covid-19 en el lugar, motivo por el que un médico le recomendó retirarla de inmediato. “Actuamos rápido”, dijo Tonka y explicó que su madre fue alojada por su hermana. “Nunca sentimos que estuviera en riesgo”, añadió.

Finalmente, consultada sobre cómo se sintió al enterarse de la enfermedad de su mamá, Tomicic declaró: “Fue difícil, porque es un duelo, porque es como… vas perdiendo a tu mamá”.

Hay que recordar que, según define el sitio médico Mayo Clinic, “la enfermedad de Alzheimer es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se consuman (degeneren) y mueran. Es la causa más común de demencia, una disminución continua de las habilidades de pensamiento, comportamiento y sociales que altera la capacidad de una persona para funcionar de manera independiente”. Hasta la fecha, no existe una cura para dicho padecimiento.

Revisa aquí el video (desde la hora 2:34:00).