Con algunos pequeños comercios abiertos y con los niños en las calles: así se vivió la mañana después de Navidad

Esta debe ser la navidad más especial y distinta que la historia recuerde. Con la actual crisis sanitaria muchas de las celebraciones tuvieron que ser a la distancia, con videollamadas y hasta las 2 de la madrugada para no infringir el toque de queda.

Pero ni la pandemia impidió que el Viejito Pascuero le trajera a los más chicos de la casa las bicicletas, los patines, los monopatines que habían pedido y que este viernes 25 salieron a estrenar junto a sus familias.

Luisa es una de esas niñas, que durante esta mañana andaba probando su nuevo monopatín junto a su abuelita. “Estoy aprendiendo a usar mi patín. (…) Él me lo trajo y me trajo muchos regalos: una casita y una tienda de pandita”, contó emocionada.

“Nosotros hicimos algo distinto. Tomamos once, compramos una torta y celebramos el cumpleaños de Jesús, para que ellas se dieran cuenta lo que se está viviendo en este minuto. No es una cuestión de que ¡Oh! viene el Pascuero y trae regalos. No, ellas tienen que aprender el significado de la Navidad“, añadió su abuela.

Otra tónica constante del día fueron los pequeños almacenes y negocios de barrio que decidieron atender a pesar de ser feriado irrenunciable, como una forma de agradecer la fidelidad de sus vecinos y clientes.

Felipe y Ricardo decidieron abrir sus negocios “Creemos que es un servicio a la comunidad. En días tan de cerrar, en días en que se descansa, siempre la comunidad necesita un lugar donde poder comprar algo de última hora o algo que sea necesario para el día, así que hemos decidido abrir”, señaló uno de los locatarios.

“Del rato que llevamos abierto anda harta gente viendo el pancito, está escaso. Ese es el que cuesta, que hay que tener pero que cuesta hoy día porque como no trabajan los panaderos…Y bueno, uno tiene que hacerlo, como no hay supermercados, no hay nada, uno tiene que estar con la gente del barrio que es fiel. Uno viene un ratito a atenderlos a ellos por lo que les faltó y ya después nos vamos a descansar“, concluyó Felipe.

Pero si tú regalo no te quedó bueno, si venía con alguna falla o necesitas cambiarlo, la abogada y directora de la carrera de Derecho de la Universidad de Las Américas de Viña del Mar, Loreto Rosell, estuvo conversando en ADN Te Acompaña sobre cómo funcionan los cambios post-navideños, pero el principal llamado es a no correr a aglomerarse a las tiendas mañana o en los próximos días, ya que la ley permite plazos mucho más amplios para realizar estos reclamos.