Se pasó mal por ambos lados: Los memes y comentarios que dejó el empate entre la UC y Colo Colo

Tras el empate a cero entre Universidad Católica —el puntero— y Colo Colo —el colista—, cada hinchada se desahogó en las redes sociales respecto del desempeño de su equipo.

En términos de memes y comentarios, los albos mostraron un cierto alivio al rescatar un punto tras una paupérrima campaña, sumado al sufrimiento de los últimos minutos ante los cambios que decretó Gustavo Quinteros.

Por otra parte, los cruzados volcaron su molestia ante lo que consideraron una baja actuación, y no faltó la arista conspirativa respecto de la repartición de puntos.

Revisa los mejores memes y comentarios aquí:

No soy de la cato pero no puedo creer que aunque vayan punteros , jueguen así contra los colistas , es como cuando vas ganando 10-0 en el Fifa y empiezas a hacer cosas que no son #LosCruzados pic.twitter.com/epl6WjDpjK

— pia 😉 (@chicapia_) December 19, 2020