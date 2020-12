“Todavía estoy en shock”: Maly Jorquiera reveló cómo Sergio Freire le pidió matrimonio

Para cuando “nos podamos abrazar todos”. Así será el matrimonio de los comediantes Maly Jorquiera y Sergio Freire, cuyo compromiso se conoció este jueves. La pareja tiene una relación desde el año 2014, época en la que ambos realizaban El club de la comedia, y ambos tienen un hijo en común, Lucas, nacido en 2017.

“Yo no sé cómo este hombre se metió en el cacho de pedir matrimonio“, señaló Jorquiera en entrevista con LUN, en la que detalló cómo se dio este gran paso. “Es que de verdad es el amor de mi vida. Nos complementamos muy bien, él es súper sabio, como si fuera un hombre viejo”.

“Tiene paciencia y calma para ver las cosas, somos como el ying y el yang”, agregó. “Y nuestro hijo es mitad y mitad también. Puede ser tan prendido como la mamá y tan calmado como el papá”.

Luego, relató que “nosotros siempre hablamos, tenemos una relación súper conversada, bien de amigos. Entonces, en una noche de pandemia comentamos que no nos hemos podido juntar todos los Jorquiera-Freire y ahí dijimos ‘qué pasa si nos casamos cuando termine todo esto, hacemos una mega fiesta y aprovechamos de celebrar que estamos vivos‘”.

La noche del miércoles, contó Maly, “nuestro hijo se durmió a la hora perfecta, Freire encargó mi comida preferida y me entregó un regalo. Y ahí me pasó una carta, el anillo y una pulserita. Todavía estoy en shock. Nunca me imaginé esta situación y es muy bonito”.