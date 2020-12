Actriz Consuelo Holzapfel reveló que recibe una baja pensión después de 40 años de trabajo

La actriz Consuelo Holzapfel sorprendió durante una entrevista que concedió a “Reyes del Drama”, instancia donde reveló la baja pensión que recibe después de trabajar por más de 40 años.

Al respecto, la artista comenzó diciendo que “siempre estuve a honorarios. Me deben todas esas imposiciones para mi jubilación que ya no me las dieron. No me atreví nunca a demandar a TVN, ya no lo hice. Me dio miedo meterme en una cosa así, soy muy hippie, no quiero problemas”.

Gran parte del dilema, también se debe a que decidió imponer de manera independiente, pero le quedaron lagunas, ya que hubo varios periodos en que no lo hizo.

“No me atrevo ni a decirlo porque no quiero que lloren. Es fuerte, es la realidad de este país. Uno entiende porqué pasan las cosas que pasan. En todas las familias de Chile está un caso como este. Yo recibo 178 mil pesos“, manifestó Holzapfel.

En esa línea, cerró diciendo que “es tremenda la situación para los artistas durante la pandemia. Es terrible decirlo, pero yo no tengo muchas esperanzas en el futuro. No creo que la pandemia nos haga mejores personas, creo que volveremos a ser los mismos y peores. No sé qué tiene que pasarle al ser humano para que tome conciencia”.