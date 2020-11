Ana Tijoux se defiende tras críticas por homenajear a Maradona: “Como tú, estoy llena de contradicciones”

Han pasado dos días desde la muerte de Diego Armando Maradona y las redes sociales continúan hablando sobre el exdeportista y su deceso.

Homenajes, críticas, llantos, aplausos; los internautas han convertido al histórico jugador argentino en el tema más comentado estos días. Entre ellos, la cantante nacional Ana Tijoux decidió dedicar unas poéticas palabras al exfutbolista trasandino, puesto que compartía admiración por él junto a su padre.

“He pensado mucho en como tejer estas palabras”, empezó el largo texto que compartió la rapera en su cuenta de Instagram, en el que compartió además parte de su biografía para contextualizar el homenaje a Maradona.

Leer también Novedades Ana Tijoux se une a la nueva versión de la Cantanta Santa María Tiempo Libre “Este inicio es una victoria”: El mensaje de Ana Tijoux tras el triunfo del Apruebo Espectáculos “Te amamos”: Ana Tijoux envió su apoyo a Daniela Vega tras declaraciones transfóbicas

“Mi nombre es Anamaria todo junto. Este nombre me lo puso mi padre Roberto. Roberto Merino. No tenemos el mismo apellido pero tenemos la misma convicción y nuestra convicción es más grande que la sangre”, escribió. “Nunca tuve el apellido de mi padre biológico y acá me permito decirlo por tanto cahuín que aman tanto en estas mismas redes”, añadió la artista.

“Es un hombre, lleno de también contradicciones y enseñanzas. Me regaló mi primer libro (…) Me contaste y criaste. Soy parte de ti y tu parte de mí. ¿Negarlo? Jamás. Me regalaste mi primer vinilo de Buarque, nos hemos emocionado con Piazzola, y gritamos con Maradona”, señaló.

“Grité con garra amplia cada gol, porque me emocione con tu forma de jugar. Bailabas…. Como nadie con la pelota. Nunca amé las estatuas. Porque las odio. Soy atea por cierto… Lloré tu partida y quería abrazar mi papá”, continuó hablando del fallecido jugador argentino.

“Por ese jugador de barrio, un pibe, orgulloso de serlo, de clase, levantándose contra todos ante los focos del mundo, hablando de Palestina cuando nadie lo hacia, por las abuelas de Plaza de mayo, junto a Mercedes Soza… Eso fue Maradona para mí. Parte de mi crianza en los 80″, escribió Tijoux.

Luego, compartió nuevamente la misma foto antigua junto a su padre y continuó en una segunda publicación: “Un grito en medio de una época de tibiezas, ver a mis 9 años, un cabro orgulloso de su clase, de donde venía me emocionaba. En un mundial donde América Latina gritaba justicia”.

“Ahora mi gente, la que me conoce sabe mejor que nadie que odio la droga. Nunca la he probado porque he visto sus secuelas en gente que amo”, recalcó respecto al consumo del exfutbolista.

Y continuó: “Jamás he defendido la violencia, porque la odio (…) Incluso muchas veces he estado con amigos que ejercían violencia con sus mujeres en la intimidad y no supe. ¿No les ha pasado? Con sus vecinos, sus amigos, sus parejas: la droga y la violencia saca lo peor de cada uno”.

“Se me ha dicho de todo en el lapso de 48 horas, hasta pedófila…”, dijo respecto a los comentarios recibidos por sus homenajes a Diego Armando Maradona. También aseguró que gracias a ello ha sido llamada “cancelada, funada, ‘date cuenta hermana’, patética, ‘de cartón’, vendida, insultos de todo tipo que ni escribiré, patética, desilusionada, amarilla, vergüenza ajena, violadora, doble cara, populista, que no soy compañera, pésima, que doy vergüenza…”.

“¡Y sí! Como tú, estoy llena de contradicciones. Escucho James Brown y Mickael Jackson. Escucho mil músicos de jazz que eran drogadictos. Jamás defendería la violencia…”, finalizó refiriéndose a las acusaciones que ambos músicos acarrearon durante su carrera.

Ante estas declaraciones, algunos usuarios aplaudieron el discurso de Tijoux y otros continuaron en la línea de la crítica.

Hay que recordar que Ana Tijoux tiene más de 626 mil seguidores en Instagram, red social en la que es muy activa y que frecuentemente usa para comentar la actualidad y referirse a temáticas sociales.