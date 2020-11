Daniel Fuenzalida y el cumpleaños de su mamá: “Aunque será distinto y en el hospital igual celebraremos”

El pasado 14 de septiembre se conoció que María Teresa Ferdinand, madre del animador Daniel “ExHuevo” Fuenzalida, había sido hospitalizada producto del Covid-19. Desde entonces, el rostro de MeLate ha publicado cadenas de oración en su Instagram y figuras de San Expedito.

Este lunes, Fuenzalida publicó un sentido mensaje en la misma red social con ocasión del cumpleaños de su progenitora. “Qué increíble que llegó este día y este año lo celebraremos más que nunca. Aunque será distinto y en el hospital igual celebraremos que estás con nosotros“, expresó.

Agregó que “tienes una fuerza y lucha impresionante que siempre me la traspasaste junto a mis hermanos, en este día sólo me queda agradecer que te podré dar un beso y un abrazo, poder volver a reírnos, poder volver a conversar, poder estar juntos, sólo eso me hace muy feliz”.

El animador también agradeció a sus seguidores por su preocupación. La publicación recibió cientos de comentarios con buenos deseos para María Teresa, entre ellos, los de Yamila Reyna y Luis Jara.