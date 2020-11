“Sólo me aferré a la vida con toda mi fe y mi alma”: Pedro Ruminot conmemora 13 años desde que se recuperó del cáncer con reflexivo relato

Fue en 2007 cuando al Pedro Ruminot (39) le diagnosticaron cáncer al mediastino. Para combatir la enfermedad, el comediante se sometió a quimioterapia y luego a una operación, la que sucedió hace exactamente 13 años.

Así lo contó Pedro en su cuenta de Instagram, en donde realizó una sincera reflexión sobre cómo se sentía en aquel momento, cuando sólo tenía 26 años.

“Hace 13 años no me quería morir, me dolía pensar que podía irme sin haber hecho nada de lo que soñaba hacer desde niño. No iba a viajar, no iba a tener hijos, no me iba a enamorar como veía que pasaba en los libros y las películas, que no iba a poder hacer comedia, y las mil ideas más que tenía en mi cabeza”, relató Ruminot asegurando que se aferraba a su fe cristiana.

“En estos 13 años extra que me ha dado Dios (disculpen pero soy creyente) creo que los he aprovechado y que cumplido: hice el Club de la Comedia, inventé al hombre ardiente, parodié a Jesús, el CNTV me persiguió, tuve 2 hijos, me fui del ‘club’, escribí un libro, me separé, me alejé de mucha gente, y comencé a ver a otra gente, fui a Viña 2 veces, una vez a Olmué, hice un disco con Los Miserables, unos videos a Jorge González, una película, estudié un rato en Cuba, me enamoré perdidamente y me casé, di la PSU, entré a Derecho, tuve otro hijo, no he dejado de hacer stand up, hago programas con amigos, sigo conociendo a gente buena y acá estoy otro 14 de noviembre pensando en todo lo que ha pasado“, señaló.

“Sólo te puedo decir que no sé como se sana uno del cáncer ni cómo uno se salva de la muerte. Sólo me aferré a la vida con toda mi fe y mi alma”, dijo el comediante, que actualmente está casado con Alison Mandel y tienen un hijo juntos.

Y finalizó: “Por eso si me permiten un consejo, vivan a fondo todo lo que puedan. Sean intensos, rían a gritos, lloren, peleen, amen profundamente y sean felices. Y nunca paren de luchar, porque no esta muerto quien pelea”.

La publicación reunió cientos de “Me gusta” y comentarios de apoyo, a los que se sumaron Alison, Sergio Freire, Stefan Kramer, Martín Cárcamo, Flor de Rap, Kanela, entre otras figuras del mundo del espectáculo.