Karla Constant lamentó el fallecimiento de Julio Videla: “Fue como un papá”

La animadora de televisión Karla Constant lamentó el fallecimiento de su excompañero de trabajo y destacado locutor radial, Julio Videla, quien habría perdido la vida tras sufrir un infarto al interior de una sala de sauna de departamento en Viña del Mar.

Al respecto, Constant emitió sentidas palabras por la muerte del comunicador en medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde recordó el trabajo que ambos realizaron en Canal 13.

“Me da mucha pena, enterarme de esta manera. Es súper difícil asimilar la noticia, porque yo trabajé cuando era muy joven con Julio”, expresó.

“Era un hombre sumamente creativo con un humor increíble. Un hombre que me enseñó muchísimo fue súper generoso conmigo, yo lo miraba y trataba de asimilar todo y decía ‘¡Dios mío, qué hombre más loco!’, era de esos hombres que inventaba en un 2 por 3 algo. La manera de entrevistar, la manera de conversar”, continuó.

Además, la animadora manifestó que Julio Videla “para mí un gran compañero de trabajo fue para mí una suerte de haber estado con él y siento, además, que fue un cariño que compartimos durante todo el periodo que Dios nos dejó trabajar juntos. Tengo los mejores, mejores, mejores, recuerdos siempre de Julio”.

“La verdad es que estoy súper impactada, también es verdad que hace mucho tiempo que no sabía de él, pero cuando me encontraba con personas que eran cercanas preguntaba por él y me voy a llevar, este día, el recuerdo de ese Julio loco. De su vampirito y de haberle enseñado tanto a esta mujer y de haber sido generoso, cariñoso. Fue como un papá, realmente fue un compañero de trabajo, fue un amigo“, agregó.

Finalmente, la animadora sostuvo que Videla “generaba en sus equipos de trabajo una locura colectiva, siempre estábamos pensando en qué podíamos hacer”.

“Siento que han sido tiempos difíciles de despedir a tanta gente querida, el Pato Frez el otro día, ahora Julio, pero creo que los artistas dejan un gran legado y a pesar de que Julio no estaba en la televisión yo creo que él fue el maestro para muchos“, concluyó.