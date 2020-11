“Viví un susto donde quise morirme”: Myriam Hernández habló del infarto que sufrió su marido

“La verdad es que viví un susto donde quise morirme. Antes de salir a grabar Yo soy (CHV) no vi bien a Jorge, le dije que no me fuera a dejar al canal porque lo vi muy rojo, tenía la presión alta”. Con estas palabras, la cantante Myriam Hernández relató un delicado episodio familiar.

El pasado 15 de septiembre, su marido y manager, Jorge Saint-Jean, sufrió un infarto. Ocurrió no sólo en el contexto de la realización del programa de CHV, del que Hernández es jurado, sino también en medio de su agitada agenda musical. Por esta razón, y tras la reticencia de su marido, la cantante le pidió a sus hijos que lo llevaran al médico.

La intérprete nacional contó a LUN que “ellos los trasladaron, yo me voy al canal y cuando voy llegando me dicen ‘Jorge tuvo un infarto’. Te juro que me quise morir. Me devolví llorando a la clínica, pero afortunadamente me hicieron caso y el infarto le dio allá (en la clínica). Lo atendieron de inmediato. Y gracias a Dios no tuvo daño en el corazón“.

Tras ser sometido a una operación y luego del alta médica, Saint-Jean tuvo un cambio de hábitos, que incluye alimentación sana y caminatas, para después retomar el deporte. Por lo pronto, Myriam Hernández alista el estreno de su concierto el próximo 14 de noviembre, el que fue grabado en Maitencillo. Las entradas están disponibles a través de Puntoticket.