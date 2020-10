Eugenia “China” Suárez sufrió robo en ascensor de un mall: Se encontraba con sus tres hijos

La tarde de este jueves, la actriz Eugenia “China” Suárez relató a través de sus stories de Instagram el robo que sufrió en uno de los ascensores del Parque Arauco.

“Me encantaría no estar haciendo este video”, comenzó diciendo la pareja de Benjamín Vicuña, quien puntualizó en el inicio del registro que “estamos bien, no nos hicieron nada”, para dar cuenta que ni ella ni los niños resultaron lesionados.

Según su testimonio, Suárez se encontraba con sus hijos en el ascensor —Amancio, el más pequeño, lo portaba en su pecho— cuando vio que una mujer entró “con otro señor que la estaba esperando, sin barbijo (mascarilla) y él le dijo ‘hay mucha gente en el ascensor, tienes que bajar’. Ella bajó, me empujó, me distraje cuando dijo eso. Me pareció raro el empujón, con tres chicos, en medio de la pandemia”.

Leer también Espectáculos China Suárez protagonizó sesión de fotos en bikini y pidió que no la adelgacen Espectáculos “Un hombre que te mira enamorado…”: Benjamín Vicuña le dedicó romántico mensaje a China Suárez Espectáculos “De qué sororidad me hablan”: el potente descargo de China Suárez tras críticas por compartir foto en bikini a dos meses de su parto

Más tarde, “China” Suárez se percató que le robaron la billetera en la que portaba, entre otras cosas, sus tarjetas bancarias y los documentos de identificación propios y los de sus hijos.

La actriz argentina hizo un llamado a sus seguidores a dar aviso si encuentran sus documentos, además de solicitar públicamente a Parque Arauco el registro de las cámaras de seguridad.