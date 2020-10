Adriano Castillo denuncia ofensivo mensaje de supuesto funcionario público que recibió en Facebook

Este sábado, el político y actor Adriano Castillo compartió en su cuenta de Twitter una captura de un mensaje que le llegó a su Facebook por parte de un desconocido.

En las imágenes se puede ver a una persona identificada como Alex Troncoso que le escribe “eres payaso” y “comunista de mierda, deja de hacer política”.

Si bien el actor explicó que suele recibir mensajes ofensivos, en esta oportunidad decidió mostrarlo a sus seguidores puesto que el usuario que le escribió trabajaría en un organismo público.

“Yo soy del Rechazo pero con el Compadre Moncho no se mete nadie, es de verdad”, opinó un tuitero, a lo que el actor le respondió: “Yo tengo amigos de derecha, varios. Algunos que votarían rechazo sin pensarlo. ¡Pero no me tratan de comunista de mierda! Sólo me dicen comunista. Jajaja”.

Por su parte, el abogado del Ministerio de Bienes Nacionales no se ha manifestado al respecto.

Hay que señalar que el Compadre Moncho fue electo para entrar al Concejo Municipal de Quinta Normal en 2016, postulándose como independiente y apoyado por el Partido Radical Socialdemócrata.