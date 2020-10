“Cuando un ídolo de generaciones te invita a su casa”: La sorpresiva reunión de Jorge González con la Tía Pikachu

View this post on Instagram

Como cuando un ídolo de generaciones te invita a su casa… Es emocionante e inspirador! 😊 con esta unión dejamos en claro que la lucha social nunca murió, está floreciendo ahora con fuerza y lo sabemos. Estoy muy feliz por la invitación de @jorgegonzalezmusico a ir a su casa a compartir un rato 👏🏻. Desde niña que escucho a los prisioneros y conocer a Jorge es un honor, parte de una generación que resistió en una época compleja del país y ha persistido en la lucha social. El mismo que con su música nos hizo cuestionarnos las cosas desde jóvenes, entender la tremenda desigualdad en nuestro país. Sembró la semilla que ahora está germinando con el estallido social. Vamos a seguir luchando por un país más justo, Chile es del pueblo, de los chilenos!! 🇨🇱 que nunca se nos olvide! 😊