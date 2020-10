Lanzan a la venta overol manchado con pintura que cuesta más de medio millón de pesos

Risas, críticas y sorpresas ha provocado la nueva prenda lanzada por la firma Ralph Lauren. Se trata de un overol manchado -igual a los que se usan para pintar- que cuesta 695 dólares, o sea, más de 550 mil pesos chilenos.

Así lo muestra la página oficial de la marca, en donde el “enterito” figura disponible en casi todas las tallas, en medio de una colección de ropa caracterizada por el jeans y vestuario cómodo y “básico”.

“Confeccionado en satén de algodón japonés con el reverso hacia fuera. Bolsillos utilitarios. Salpicaduras de pintura”, reza la descripción del producto.

El “trolleo” comenzó en Twitter hace dos días cuando un usuario dio con el overol en la página de RL y cuestionó el elevado precio de una prenda que usualmente es utilizada en labores domésticas. De ahí en adelante, la red social se llenó de comentarios al respecto.

En tanto, a pesar de las burlas y cuestionamientos, al parecer “ninguna publicidad es mala”, puesto que el overol ya agotó su stock en dos tallas.

Durante estos últimos meses, no sólo esta prenda ha llamado la atención por su precio y sencillez. Hace unos días, Gucci sacó a la venta un vestido para hombres que cuesta cerca de dos millones de pesos. También lanzaron un pantalón con manchas de pasto en las rodillas a más de 657 mil pesos (chilenos).

Revisa aquí algunas reacciones:

“Antes de tirar a la basura sus viejos trajes, ¡ve si Ralph Lauren los quiere!”.

Before you throw away your old boiler suits, see if Ralph Lauren want them! 😉 pic.twitter.com/G39t5yjO0N

— Jewson (@Jewson) October 9, 2020