Usuarios reportan la caída de Instagram a nivel mundial

Durante las últimas horas, usuarios de todo el mundo reportaron la caída de la aplicación Instagram.

Mediante redes sociales, varios cibernautas comenzaron a reportar la inactividad de la plataforma, donde especificaron que el feed no les permitía actualizar los contenidos.

Noticia en desarrollo…

so instagram really is down and i'm not trippin lol

— 𝒶𝓃𝓃𝒶 🦋ᴶᴶᴷ¹ᴬᴰ² (@proxee_zero) September 17, 2020