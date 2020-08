Denise Rosenthal por Caso Ámbar: “Me es imposible no sentir angustia, tristeza y frustración por la falta de justicia”

View this post on Instagram

Todo el día de promo, 💞💫👀🌍 Conversando y compartiendo parte de mi nuevo material, #Gira ; mi nuevo single. Es una canción que habla de la resiliencia, de lo importante que es conectarnos con la capacidad de salir adelante y de superar las vicisitudes, las dificultades que nos enfrenta la vida con fuerza y resistencia. Pero, frente a todo el contexto y a lo que ha estado pasado hoy me es imposible no sentir angustia, tristeza y frustración por la falta de justicia y de leyes que realmente protejan y amparen a la mujer. Se me parte el corazón cada vez que escucho o conozco los casos horrorosos de femicidios que han salido a la luz, pero solo nos refuerza lo importante que es hacernos cargo de este problema que nos ha perseguido durante mucho tiempo. #JusticiaParaAmbar y para todas quienes ya no están. La violencia de género, ha existido y ha perdurado por años, y no se que más tiene que pasar para que podamos realmente dejar atrás esas estructuras y patrones que traen consigo tantas injusticias y atrocidades 😔💜